دادگای عراق سزای لە سێدارەداین دەرکرد لەبان کەسیگ وە مدوو تەقانن بۆمب وە هێزەیل سوپا

شەفەق نیوز ــ بەغدا

ئەنجومەن دادگای باڵا، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان دادگای تاوانەیل کەرخ سزای لە سێدارەداین ئەرا "تیرۆرستتیگ" دەرکرد وە تاوان تەقانن بۆمب وە دەوریەیل سوپای عراقی لە بەغدا لە ساڵ 2013.

وەپای بیاننامەیگ کە لە ئەنجومەن دادگا دەرچگە، رویداوەگە بویەسە مدوو کوشیان ئەندامیگ ئەمنی و زەخمداری دوان ترەک".

لە بەیاننامەگە ئاشکرایکرد، سزگە وەپای مادەی چوار/1 وە بەڵگە مادەی دویەم/7لە یاسای دژە تیرۆر شمارە 13ساڵ 2005 دەرچگە.