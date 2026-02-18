‏دادگای عراق سزای ١٠ ساڵ زیندانیی وەبان وەڕێوەبەر دوو کۆمپانیا وە تومەت "دزی سەدە" دەرکرد

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏ئەنجوومەن باڵای دادوەریی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، رایگەیان دادگای تاوانەیل بەرەنگاربوین گەنەوڵی ناوەندی سزای 10 ساڵ زیندانیکردن ئەرا وەڕێوەبەر وەرین دوو کۆمپانیا دەرکرد وە توومەت گەندەڵی و وەفیرۆدان سامان گشتی سزاگە وەڕێوەبەر ریەوەپیدریاگ کۆمپانیای (أنصار الراية والفوارس) و وەڕێوەبەر ریەوەپیدریاگ وەرین کۆمپانیای (ميزان العراق) گرێدەو، لەبان تاوان دزینی بڕە پویل گەپیگ.

‏ وەپای بەیاننامەیگ ئەنجومەنەگە، تاوانبارەیل هەڵسیانە وە دزین ئەو بڕە پویلە کە لە ئەنجام ئەمانەتە باجیەیل (کە وە دزی سەدە ناسریاس) دەسیان کەفتیە، لە ری گواستنەوەی پویل ئەرا دەێشت وڵات و وەکارهاوردنی ئەرا سەنین ماڵ و موڵک و ماشین.

‏لە بەیاننامەگە داریکرد، سزاگە وەپای بڕگە ماددەی 36 و وە پشتبەسان وە ماددەی 2/ یەکەم و سێیەم لە یاسای وەرەنگاربوین چەرمگکردن پویل و دابینکردن دارایی تیرۆر (شمارە 39ی ساڵ 2015ی هەموارکریا)، هەمیش وەپای ماددەیل 47، 48 و 49 لە یاسای سزادان عراقی دەرکریا.

