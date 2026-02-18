دادگای عراق سزای ١٠ ساڵ زیندانیی وەبان وەڕێوەبەر دوو کۆمپانیا وە تومەت "دزی سەدە" دەرکرد
شەفەق نیوز - بەغدا
ئەنجوومەن باڵای دادوەریی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، رایگەیان دادگای تاوانەیل بەرەنگاربوین گەنەوڵی ناوەندی سزای 10 ساڵ زیندانیکردن ئەرا وەڕێوەبەر وەرین دوو کۆمپانیا دەرکرد وە توومەت گەندەڵی و وەفیرۆدان سامان گشتی سزاگە وەڕێوەبەر ریەوەپیدریاگ کۆمپانیای (أنصار الراية والفوارس) و وەڕێوەبەر ریەوەپیدریاگ وەرین کۆمپانیای (ميزان العراق) گرێدەو، لەبان تاوان دزینی بڕە پویل گەپیگ.
وەپای بەیاننامەیگ ئەنجومەنەگە، تاوانبارەیل هەڵسیانە وە دزین ئەو بڕە پویلە کە لە ئەنجام ئەمانەتە باجیەیل (کە وە دزی سەدە ناسریاس) دەسیان کەفتیە، لە ری گواستنەوەی پویل ئەرا دەێشت وڵات و وەکارهاوردنی ئەرا سەنین ماڵ و موڵک و ماشین.
لە بەیاننامەگە داریکرد، سزاگە وەپای بڕگە ماددەی 36 و وە پشتبەسان وە ماددەی 2/ یەکەم و سێیەم لە یاسای وەرەنگاربوین چەرمگکردن پویل و دابینکردن دارایی تیرۆر (شمارە 39ی ساڵ 2015ی هەموارکریا)، هەمیش وەپای ماددەیل 47، 48 و 49 لە یاسای سزادان عراقی دەرکریا.