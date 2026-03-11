‏دادگای عراق سزای زیندانی هەمیشەیی لەبان کەسیگ دەرکرد کە درۆنیگ ئەرا پاڵپشتی داعش وەرگردوید

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏ئەنجومەن باڵای قەزای عراق، ئمڕوو چوارشەممە، رایگەیان دادگای تاوانەیل کەرخ سزای زیندانی هەمیشەیی ئەڕا تاوانباریگ دەرکرد کە ئەندام رێکخسن داعش بوی ئەو کەسە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان وەپی بوی پلان دانبوی ئەرا ئەنجامدان پەلامارەیل "تیرۆریستی" و تێکدان ئەمن و ئارامی لە بەغدا لە ساڵ 2024.

‏ئەنجومەنەگە لە بەیاننامیگ وت: "تیرۆریستەگە ماڵ خوەی کردویدە کارگە ئەڕا دروسکردن و ئامادەکردن ئی فڕۆکەیلە، و فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان لە لای دەس وەبانی گیریا کە تواسبوی ئەڕا پەلاماردان هاوڵاتییەیل وەکاری بوەێد، بیجگە لەوەگ کە ئەڕا گواستنەوەی کۆمەک دارایی ئەڕا پاڵپشتی داعش وەکاری هاوردگە".

‏لە بەیاننامەگە دیاریکرد "سزاگە وەپای مادەی چوارەم / 1 و وە بەڵگەی مادەی دووەم / 3 لە یاسای دژە تیرۆر ژمارە 13 ساڵ 2005، و وە پشتبەستن وە مادەی 132 / 1 لە یاسای سزادان ژمارە 111 ساڵ 1969 دەرچویە".

