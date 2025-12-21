‏دادگای عراق سزای زیندانی هەمیشەیی ئەرا 11 بازرگان مادەی هووشبەر دەرکرد

‏دادگای عراق سزای زیندانی هەمیشەیی ئەرا 11 بازرگان مادەی هووشبەر دەرکرد
2025-12-21T10:38:28+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏دادگای تاوانەیل ئەنبار، ئمڕوو یەکشەممە، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا 11 بازرگان مادەی هووشبەر دەرکرد وە تاوان بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر.

‏ئەنجومەن دادگای باڵا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دەسگیریاس وەبان 70 هەزار گلە حەب هووشبەر وە بازرگانیەیل کە مەبەست بازرگانیکردن و فروشتنی داشتنە لەناوەین وەکارهاوەرەیلی".

‏وتیش "سزاگە وە پشت بەسان وە مادەی  28/ یەکەم لە یاسای مادە هووشبەرەیل و کاریگەری دەروینیەی شمارە 50 ساڵ 2017 دەرچگە".

‏‏

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon