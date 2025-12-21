دادگای عراق سزای زیندانی هەمیشەیی ئەرا 11 بازرگان مادەی هووشبەر دەرکرد
2025-12-21T10:38:28+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
دادگای تاوانەیل ئەنبار، ئمڕوو یەکشەممە، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا 11 بازرگان مادەی هووشبەر دەرکرد وە تاوان بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر.
ئەنجومەن دادگای باڵا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دەسگیریاس وەبان 70 هەزار گلە حەب هووشبەر وە بازرگانیەیل کە مەبەست بازرگانیکردن و فروشتنی داشتنە لەناوەین وەکارهاوەرەیلی".
وتیش "سزاگە وە پشت بەسان وە مادەی 28/ یەکەم لە یاسای مادە هووشبەرەیل و کاریگەری دەروینیەی شمارە 50 ساڵ 2017 دەرچگە".