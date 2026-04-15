دادگای عراقی بڕیارەیل سێدارەدان لەبان 5 بازرگان مادەیل هووشبەر دەرکەێد

شەفەق نیوز - بەغداد

دادگای تاوانەیل ناوەندی، ئمڕوو چوارشەممە، بڕیارەیلیگ سێدارەدان لەبان وە پەنج تاوانبار بازرگانیکردن وە مادە هووشبەرەیل دەرکرد.

ئەنجومەن باڵای دادوەری لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو تاوانبارەیلە بڕیگ کە رەسێدە 2.800 کیلۆگرام لە مادەی (میسیل ئەمفیتامین) هووشبەر وەپییان گیریاس، وەگەرد 1100 حەب لە جۊر (ترامادۆڵ)، و مادەیلیگ ترەک هووشبەر، و بڕە پویلیگ.

بەیاننامەگە وتیش: ئەو بڕیارەیلە لەبانیان دەرچگنە وەپشتبەسین وە فەرمانەیل مادەی (27/ یەکەم) لە یاسای مادە هووشبەر و کارتیکەرەیل هووش شمارە 50 ئەرا ساڵ 2017، و وەپەی مادەیل بەشداریکردن (47، 48، 49) لە یاسای سزایەیل.