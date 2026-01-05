دادوەری مەرەقەزکردن 40275 زیندانی وەگورەی یاسای وەخشین گشتی راگەینێد

شەفەق نيوز- بەغداد

ئەنجومەن دادوەری باڵا لە عراق، ئمڕوو دووشەممە، ئامار نوویگ راگەیان ئەرا جیوەجیکردن یاسای وەخشین شمارەی 27 ئەرا ساڵ 2016 لە مانگ کانوون یەکەم گوزەشتە، وتیش: زیاتر لە 40 زیندانی مەرەقەز کریا.

ئەنجومەن لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: شمارەی گشتی مەقەرزکریاگەیل لە زیندانەیل و بەندیخانەیل وەگورەی یاسای وەخشین گشتی شمارە 27 ئەرا ساڵ 2016 لە مانگ کانوون یەکەم گوزەشتە رەسیە 40.275 کەس.

وتیش: شمارەی ئەو توومەتبارەیلە کە فەرمان دەسگیرکردن یا هاوردنیان دەرچەگە و ئەوانەگ کەفالەت کریانە یا وە غەیابی سزا دریانە و یاساگە گردێدەیانەو رەسیە 162.084 کەس.

بەیاننامەگە دیاری کرد کە بڕ ئەو پویلە کە گلەو دریاس رەسیە 86.527.711.627 دينار.