‏دادوەریی عراق 20 ملیار دینار لە کەیسیگ گەندەڵی دارایی و کارگێڕی گلەودەێد

‏شەفەق نیو ـ بەغدا

‏ئەنجومەن باڵای دادوەری، ئمڕوو یەکشەممە راگەیان، دادگای لێکۆڵینەوەی رەسافە تایبەتمەن وە کەیسەیل دەسپاکی و چەرمگکردن پویل، بڕ 20 ملیار دینار عراقی گلەودایە.

‏لە بەیاننامەیگ ئەنجوومەنەگە هاتیە، پرۆسەی گلەوداین بڕە پویلەگە لەبان تاوانەیل گەندەڵیی دارایی و کارگێڕی و خەڵەتانن دارایی بویە، وەگەرد دووپاتکرد لەبان وەردەوامی رێکارە یاسایەیل وەرانوەر سەرپیچیکەرەیل کە شێواز نەگونجییایگ گرنەوەر ئەرا دەسکەفتن قازانج کە زەرەد وە دارایی گشتی رەسنێد.

‏ بەیاننامەگە ناسنامە و پلەی سزادریاگەیل ئێ کەیسە و ئەو لایەنەیلە سەر وەپیانن ئاشکرانەکردیە، لە وەختیگ کە لە گوزەشتە دەسەلات دادوەری گلەوداین دە ملیار دینار راگەیان لە چوارچمگ تەقەلایەیل وەدویاچگ ئەرا تاوانبارەیل تاوان گەندەوڵی.

‏پرۆسەگە هاوكاتە وەرد هەڵمەتیگ دەستگیرکردن کە و

‏وەلایەن لایەنە پەیوەنیدارەیل دەوڵەت عراق لە شەوەکی رووژ یەکشەممە (28ی حوزەیران گوزەشتە) دەسوەپیکردیە کە وەرپرسەیل سیاسی و پەرلەمانتاراەیل و بازرگانەیل گردیەسەو لە چوارچمگ هەڵمەت دەسوەکاربوین بەڕەنگاری گەندەڵی کە سەرۆک حکومەت فیدڕاڵی عەلی زەیدی، لە دانشتنیگ ئەنجومەن وەزیرەیل وە "قۆناغی یەکەم"ی رێکارە فراوانترەیڵ ئەرا گلەوداین دارایی گشتی وەسفکرد، وەرد راسپاردن دەزگا چەودێریەیل ئەرا وارگردن هەر نیشانگ پەیوەنیداربوود وەو دۆسیە گەندەڵیە یا کەمتەرخەمی لە دامەزراگەیل دەوڵەت.

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