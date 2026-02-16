دادوەریی عراق گلەوداین ٣٠ ملیار دینار وەمدوو تاوانیگ خەڵەتانن دارایی راگەیان
شەفەق نیوز - بەغدا
ئەنجومەن باڵای دادوەریی عراق، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان بڕ 30 ملیار دینار کە پەیوەنی وە تاوانیگ خەڵەتانن داراییەو داشتیە، گلەودریا.
ئەنجومەنەگە لە بەیاننامەیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاریکرد "دادگای لێکۆڵینەوەی کەرخ دویەم، بڕ 30 ملیار دینار عراقی گلەودایە کە لە ئەنجام تاوانیگ خەڵەتانن دارایی پەیا بویە."
وتیش: "ئێ بڕە پویلە لە کۆمپانیایگ سەرپێچیکار وەرگیریاس کە وە شیواز خەلەتانن و لە ری گواستنەوەی پویل ئەرا دەیشت وڵات، سوود لە جیاوازیی نرخ ئاڵشتکردن دۆلار وەرگردیە".
جی باسە، دادگای لێکۆڵینەوەی کەرخ دویەم وە خەوەریگ
راگەیان، کە دادگای لێکۆڵینەوەی کەرخ دووەم وە تەقەلای فرەیگ و لەژیر سەرپەرشتی دادوەر یەکەم دادگاگە ئێ بڕە پویلە گلەودایە، تەقەلایەیلیش وەردەوامن ئەرا گردنەوەر رێکار یاسایی وەرانوەر ئەو کۆمپانیایەیل ترەک وە هەمان شیواز نایاسایی وەکارتیارن ئەرا قازانج فرەیگ و زەرد رەسانن وە سامان گشتی.