‏دادوەریی عراق گلەوداین ٣٠ ملیار دینار وەمدوو تاوانیگ خەڵەتانن دارایی راگەیان

شەفەق نیوز - بەغدا

‏ئەنجومەن باڵای دادوەریی عراق، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان بڕ 30 ملیار دینار کە پەیوەنی وە تاوانیگ خەڵەتانن داراییەو داشتیە، گلەودریا.

‏ئەنجومەنەگە لە بەیاننامەیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاریکرد "دادگای لێکۆڵینەوەی کەرخ دویەم، بڕ 30 ملیار دینار عراقی گلەودایە کە لە ئەنجام تاوانیگ خەڵەتانن دارایی پەیا بویە."

‏ وتیش: "ئێ بڕە پویلە لە کۆمپانیایگ سەرپێچیکار وەرگیریاس کە وە شیواز خەلەتانن و لە ری گواستنەوەی پویل ئەرا دەیشت وڵات، سوود لە جیاوازیی نرخ ئاڵشتکردن دۆلار وەرگردیە".

‏جی باسە، دادگای لێکۆڵینەوەی کەرخ دویەم وە خەوەریگ

‏راگەیان، کە دادگای لێکۆڵینەوەی کەرخ دووەم وە تەقەلای فرەیگ و لەژیر سەرپەرشتی دادوەر یەکەم دادگاگە ئێ بڕە پویلە گلەودایە، تەقەلایەیلیش وەردەوامن ئەرا گردنەوەر رێکار یاسایی وەرانوەر ئەو کۆمپانیایەیل ترەک وە هەمان شیواز نایاسایی وەکارتیارن ئەرا قازانج فرەیگ و زەرد رەسانن وە سامان گشتی.

