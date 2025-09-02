دادوەری عراق زیاتر لە 33 هەزار کەس وە یاسای وەخشین گشتی مەرەقەز کەێد

شەفەق نيوز - بەغداد

ئەنجومەن دادوەری عراق، ئمڕوو سێشەممە، مەرەقەزکردن زیاتر لە 33 هەزار کەس لە زیندانەیل و بنکەیل بەندیکردن راگەیان، ئەوەیش وە جیوەجیکردن یاسای وەخشین گشتی.

ئەنجوومەنەگە لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: شمارەی گشت ئەو کەسەیلە کە مەرەقەز کریانە وەگورەی یاسای وەخشین گشتی رەسیە (33536) کەس، و شمارەی ئەو کەسەیلە لە توومەتبارەیل کە فەرمان دەسگیرکردن وەبانیان دەرچگە یا وەغەیابی سزا دریانە رەسیە و یاساگە گردیدەیانەو رەسیە (136817) کەس.

وەگورەی ئی ئامارە، ئەو بڕە پویلە کە سەنیانەسەو رەسیە (37.144.340.499) دينار، و بڕ ئەو پویلەیلە کە وە دۆلار سەنیاسەو رەسیە (34.347.254) دۆلار و(44 سەنت).

لە سەرەتای ساڵ 2025، فائق زەیدان سەرۆک ئەنجومەن دادوەری باڵا، فەرمان وە کارکردن لەبان یاسای راسەوکردن دویەم یاسای وەخشین گشتی شمارە 27 ئەرا ساڵ 2016 دەرکرد، کە لەلایەن ئەنجومەن نوێنەرەیل بڕیار دریاس.