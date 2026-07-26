دادوەری عراقی دەسگردن وەبان 27 ملیار دینار لە دۆسیەی بریکار وەزارەت نەفت ئەرا کاروبار پاڵاوتن راگەیەنێد

شەفەق نیوز - بەغداد

دادوەر لێکۆڵینەوەی دادگای تاوانەیل نواگیریکردن گەندەڵی ناوەندی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان لە دەسگردن وەبان 27 ملیار دینار عراقی لە دۆسیەی بریکار وەزارەت نەفت ئەرا کاروبار پاڵاوتن توومەتبار دەسگیرکریاگ، عەدنان جومەیلی، و ئەو لایەنەیلە کە وەگەردی بوینە.

دادوەر پەیوەندیدار، لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت کە لە ئەنجام وەشۊنکەفتن ورد ئەرا دەسگردن وەبان ئەو بڕە داراییەیلە کە لەو هەدەردان کەفتیەسەو لەو پرۆژەیلە کە لەلایەن توومەتبارەگە و لایەنەیل دۆسیەگە جیوەجی کریانە، بۊە مدوو دەسگردن وەبان ئی بڕە پۊلە کە لەلای شمارەیگ لە کەسەیل شاریاۊدەو.

دیاری کرد کە لێکۆڵینەوەیل وەردەوامن ئەرا رەسین وە گشت کەسیان ناو ئی باوەتە.

جی باسە کە دۆسیەی بریکار وەزارەت نەفت ئەرا کاروبار پاڵاوتن عەدنان جومەیلی لە زیاتر لە مانگیگە وەردەوامە، و رەسیەسە نوێنەرەیل و وەرپرسەیل کە لە ناوچەیل جیاجیای بەغداد دەسگیر کریان کە ناوچەی سەوز لەناویانە لەناو ئەوەگ وە ناو "سەوڵەت فەجر" نریاد، و دۊای ئەوە دەس وەبان ملیارەها دینار عراقی و ملیۆنەها دۆلار و خشڵ و قاڵبەیل تەڵا لەناو ماڵ و کێڵگەی وەرپرسەیل و سیاسەتمەدارەیل عراقی گیریا، لە وەختیگ دادگا و دەسەی دەسپاکی هەڕەشەی وەردەوامبۊین لە دەسگیرکردن توومەتبارەیل وە دۆسیەیل گەندەڵی کەن لەناو هەڵمەتیگ کە سەرۆک وەزیرەیل عەلی فالح زەیدی ئەرا ئی ئامانجە دەس وەپی کردگە.