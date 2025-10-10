خەوەر خوەشیگ.. عراق چوودە پیری وارانەو

شەفەق نيوز - بەغداد

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی عراق، ئمڕوو جمعە، مەزەنە کرد ناوچەیە باکوور عراق یەکەمین واران لەی وەرز پاییزە لەناویان بوارێد، ئەوەیش لە سەرتای هەفتەی ئایندە.

دەسەگە لە راپۆرتیگ وت: نەخشەیل کەشوهەوا نشان دەن کە رووژ یەکشەممەی ئایندە پرشە وارانیگ وەگەرد گرمەهڕ و خوەی دوینێد، لە بەشیگ لە ناوچەیل باکوور وڵات تاوتاویگ رفتە.

وەگورەی راپۆرتەگە، مەزەنە کەێد دەرفەتەیل واران لە ماوەیلیگ بڕبڕ تا نیمەڕو رووژ دووشەممە وەردەوام بوود، جویر نشانەیگ ئەرا وەرز واران لەی ساڵە.