‏گیچەڵیگ خێزانی رەسێد ئەرا پەلامارداین وە "ئار بی جی" لە بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە زەخمداری کەسیگ وە سەختی وە مدوو تەقیان قازیفە مەوقەی تەقەلاداین تەقەکردن لە ماڵیان لەناوچەی بەلەدیات خوەرهەڵات بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کەسیگ چەک قورس لە جویر "RBG" هەڵگردیە وە دوو گولە مووشەک قازیفە، وە ئاراستەی ماڵەگەی تەقانیەسێ، باوجی یەکیگ لە مووشەکیگ وەبان خوەی تەقن مەوقەی پڕکردن چەکەگە و بوودە مدوو زەخمداری سەختیگ لە بەشەیل جیاواز لەشی.

‏وتیش، زەخمدارەگە ئەرا چارەسەرکردن کلکریاس خەستەخانە ، و بارودۆخی جیگیرنییە، و هاژیر چەودێری ئەمنی.

‏سەرچەوەگە دووپاتکرد، وەپای زایاری سەرەتایەیل رویداوەگە لە ئەنجام گیچەڵ خێزانی رویدایە.

