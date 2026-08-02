خەرجکردن مووچەی خانەنشینەیل و چەودیاری کۆمەڵایەتی ئەرا مانگ ئاب

شەفەق نیوز - بەغداد

دەسەی خانەنشینی نیشتمانی، ئمڕوو یەکشەممە، دەسکردن وە خەرجکردن مووچەی خانەنشینەیل شارستانی و سەربازی ئەرا مانگ ئاب راگەیان، وە مەرج ئەوەگ خەرجکردنەگە وە شیوەیگ قۆناغ وە قۆناغ بوود.

لەلای خوەیەو، وەزارەت کار و کاروبار کۆمەڵایەتی خەرجکردن بەشەپۊل چەودیاری کۆمەڵایەتی ئەرا مانگ ئاب 2026 راگەیان، ئەرا زیاتر لە دوو ملیۆن و 46 هەزار خیزان لە بەغداد و پارێزگایەیل، بیجگە لە هەرێم کوردستان.

و سەرۆک دەسەی مقیەتیکاری کۆمەڵایەتی، ئەحمەد مووسەوی، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە بەشەپۊلەگە زیاتر لە ملیۆنیگ و 482 هەزار خیزان لەخوەی گردگە کە پیاوەیل سەرپەرشتییان کەن، وە بڕیگ کە لە 353 ملیار دینار رەد کردگە، بیجگە لە زیاتر لە 564 هەزار خیزان کە ژنەیل سەرپەرشتییان کەن، وە بڕیگ کە لە 84 ملیار دینار رەد کردگە.

مووسەوی داوا لەو خیزانەیلە کرد سەردان بنکەیل خەرجکردن پەسەنکریاگ بکەن ئەرا وەرگردن شایستەیلیان، و دووپات کرد لەبان رکداری دەسەگە لەبان رەوانبۊن رێکارەیل خەرجکردن، و مسۆگەرکردن رەسین دەسمیەتیەیل ئەرا شایستەبۊەیل لە وەخت دیاریکریاگ.