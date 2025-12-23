خوەیکوشتن پولیسیگ لەناو بنکەی پولیس خوەرھەڵات موسڵ

شەفەق نيوز- نەینەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە نەینەوا، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن پولیسیگ لەناو بارەگای کارکردنی لە قەزای حەمدانیە خوەرھەڵات موسڵ.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پولیسیگ لە تەمەن 59 ساڵە، وە چەک خوەی لەناو بنکەی پولیس تەپە لەخوەی کرد، وتیش: زانیارییەیل سەرەتایی و قسەی هاوکارەیلی نشان کەن کە لەبان کێشەی پویل و دارایی خوەی کوشتگە.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە لایەنەیل پەیوەندیدار رەسینە شوین رویداوەگە و لێکولینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کردن، و تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری لە موسڵ بریا.