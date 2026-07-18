‏خوەیکوشتن ژنیگ و دویەتیگ لە بەغدا.. و دراوردن تەرم گەنجیگ لە چەم دیجلە لە باشوور موسل

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا / نەینەوا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە بەغدای پایتەخت و پارێزگای نەینەوا سێ رویداو جیاواز رویدا، پۆلیس دەریاوانی تەرمیگ خنکیاگ لە ئاو دراوردن لە باشوور موسڵ.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ژنیگ لەداڵگبوی 1974 خوەیکوشت وە وەخوارخستن خوەی لەبان پیەل (سەنک) وە ئاراستەی چەم دیجلە لەناوڕاس بەغدای پایتەخت" وتیش " وەپای زانیاری سەرەتایەیل قوربانیەگە بیماری دەروینی داشتیە، مەفرەزەیل پۆلیس دەریاوانی تەرمەگەی دراوردنە و ئەراپزیشک دادوەری کلیکردن ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی".

‏لە رویداویگ ترەک هەمان سەرچەوە دیاریکرد "دویەتیگ لە داڵگبوی ساڵ 2006 خوەیکوشت وە هەڵواسین خوەی لەناو ماڵیان لە قەزای مەدائن باشوور خوەرهەڵات بەغدا" وتیش "پسپۆرەیل تاوانناسی لێکۆڵینەوەی فراونیگ وازکردنە لە رویداوەگە ئەرا هەبوین گومان لە چۆنیەتی ریداوەگە".

‏لە پارێزگای نەینەوا سەرچەوەیگ وت "مەفرەزەیل پۆلیس دەریاوانی توەنستن تەرم گەنجیگ لەداڵگبوی 2008 درارن، کە مەوقەی سناوکردن لە چەم دیجلە نزیک ئاوای (ئەلبوسیف) خنکیاس لە باشوور شار موسڵ".

‏ئاشکرایکرد "گەنجەگە خەڵک ناوچەی (ئەلتەواقە) لای راس موسلە، لایەنەیل ئەمنی رێکار یاسایی پێویست گردنەسەوەر و تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکردن".

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