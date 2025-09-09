خوەیکوشتن ژنیگ وە ئاگر لە بەغداد و ئاو فورات لە ئەنبار کوڕیگ رفنێد

شەفەق نيوز- بەغداد/ ئەنبار

سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغداد، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن ژنیگ وە ئاگر لەوەڕ گیچەڵ خیزانی، و پارێزگای ئەنباریش خنکیان کوڕیگ لە چەم فورات توومار کرد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ لەوەر گیچەڵ خیزانی ژنیگ لەناو ماڵەگەی لە ناوچەی تاڵبیە خوەرھەڵات بەغداد وە بەنزین ئاگر خوەی دا.

وتیش: هیزیگ ئەمنی رەسیە شوین رویداوەگە و تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری برد، و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کریا.

پارێزگای ئەنبار خنکیان کوڕیگ لە تەمەن 13 ساڵان توومار کرد مەوقەی مەلەوانیکردن لە چەم فورات لە ناحیەی بەروانە سەروە قەزای حەدیسە،مە خەفەت خستە ناو خەڵکەگە نە پرسەی ئەوە زاڕووە کردن وەگەرد داواکاری زیایکردن ریکارەیل بیوەیی لە کەنار چەمەگە.