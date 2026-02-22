‏خوەیکوشتن ژنیگ پەنجا ساڵان لەناو ماڵەگەی لە زیقار

‏شەغەق نیوز ـ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا ژنیگ پەنجا ساڵان لەناوماڵەگەی خوەی لە پارێزگایگ باشوور عراق خوەیکوشتیە.

‏ سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ژنیگ وە هەڵواسین خۆەی کۆتایی وە ژیان خوەی هاوردیە لەناو باخچەی ماڵەگەی کە کەفێدە ناحیەی ئور خوەرهەڵات شار ناسڕیە، ناوەن پارێزگاگە، وەبی ئەوەگ هووکار رویداوەگە دیاربوود.

‏وتیش، لایەنەیلپەیوەنیدار تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکرنە تا رێکار یاسایی پێویست ئەرای تەواو بکريەێد.

