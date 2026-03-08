خوەیکوشتن گەنجیگ و کوشیان و زەخمداری 5 کەس وە دوو رویداو جیاجیا لە دیالە

شەفەق نيوز- ديالە

دوو سەرچەوەی ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان لە کوشیان کەسیگ و زەخمداری چوار کەس ترەک وە رویداویگ هاتوچو، و گەنجیگ لە پارێزگاگە خوەی کوشتیە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لەناوەین دوو ماشین نزیک سەربازگەی کەرکووش لەبان ری بەلەدروز - مەنەلی بویە مدوو کوشیان رانندەی ماشینیگ تەکسی، و دوو ئەفسەر وە پلەی عەقید لە سوپای عراق زەخمدار بوین، وەگەرد ئەندامیگ ترەک و رانندەی ئەو ماشینەگە.

وتیش: لایەنەیل پەیوەندیدار تەرمەگە ئەرا پزشک بردن، و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریان.

هەرلیوا، سەرچەوەیگ ئەمنی تەرەک ئەرا ئاژانسمان وت: گەنجیگ لە تەمەن 17 ساڵان لەناو ماڵەگەی خوەی لە ناحیەی بوهرز باشوور شار بەعقووبە وە پەتیگ لەقەی پانکەی قەواسە لە ژوور خەباتی خوەی دادە سێدارە و خوەی کوشت.

سەرچەوەگە وتیش: هیمان مدووەیل رویداوەگە نادیارە، و تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا و لێکولینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کریا.