خوەیکوشتن گەنجیگ و دەسگیرکردن 5 هاوڕێ وە توومەت گاڵداینی
شەفق نیوز ـ زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەر دا لە خوەکوشتن گەنجیگ و دەسگیرکردن پەنج لە هاوڕێەیلی وە توومەت گاڵداین ئەڕا کوتاییهاوردن وە ژیانی لە پارێزگای زیقار لە باشوور عراق.
سەرچەوەگە ئەڕا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "گەنجیگ لە تەمەن بیس ساڵان، ئمڕوو لەڕی پەتیگ بەسیاگ لەقەی قەواسەی هۆڵ ناو ماڵەگەی لە ناوچەی حەی شوهەدا لە قەزای غەراف لە باکوور پارێزگای زیقار خوەی کوشت".
وەپای قسەی سەرچەوەگە، هووکارەیل خوەیکوشتنەگە تا ئیسە لای دەزگا ئەمنییەیل نادیارە، و دووپاتکرد لە "دەسگیرکردن 5 لە هاوڕێیەیلی وە توومەت گاڵداینی ئەرا خوەیکوشتن، دویای ئەوەگ تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کل کریا ئەرا کوتاییهاوردن وە رێکارەیل یاسایی".