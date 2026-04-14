‏خوەیکوشتن گەنجیگ و دەسگیرکردن 5 هاوڕێ وە توومەت گاڵداینی

‏شەفق نیوز ـ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەر دا لە خوەکوشتن گەنجیگ و دەسگیرکردن پەنج لە هاوڕێەیلی وە توومەت گاڵداین ئەڕا کوتاییهاوردن وە ژیانی لە پارێزگای زیقار لە باشوور عراق.

‏سەرچەوەگە ئەڕا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "گەنجیگ لە تەمەن بیس ساڵان، ئمڕوو لەڕی پەتیگ بەسیاگ لەقەی قەواسەی هۆڵ ناو ماڵەگەی لە ناوچەی حەی شوهەدا لە قەزای غەراف لە باکوور پارێزگای زیقار خوەی کوشت".

‏وەپای قسەی سەرچەوەگە، هووکارەیل خوەیکوشتنەگە تا ئیسە لای دەزگا ئەمنییەیل نادیارە، و دووپاتکرد لە "دەسگیرکردن 5 لە هاوڕێیەیلی وە توومەت گاڵداینی ئەرا خوەیکوشتن، دویای ئەوەگ تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کل کریا ئەرا کوتاییهاوردن وە رێکارەیل یاسایی".

