خوەیکوشتن گەنجیگ و دەسگیرکردن چوار توومەتبار بڵاوکردن پویل ساختە لە دیالە
شەفەق نیوز ـ دیالە
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن گەنجیگ و دەسگیرکردن چوار توومەتبار بڵاوکردن پویل دۆلار ئەمریکی ساختە لە دیالە.
سەچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت "گەنجیگ لەداڵگبوی 1994 لەری هەڵواسین خوەی وە پەت خوەیکوشت لەناو ماڵیان لە ناحیەی کەنعان خوەرهەڵات شار بەعقوبە" وتیش " وەپای زانیاریسەرەتایەیل قەرزاری و گیچەڵ خێزانی وەرد ژنەگەی هووکار تێکچگن بار دەروینی و بویە و هیشتیە خوەی بکوشێد".
وتیش، "تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا، لێکۆڵینەوەی فەرمی لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکریا".
لە رویداو ئەمنیگ جیا، سەرچەوەی ترەک وە ئاژانسەگە راگەیان "زانیاری رەسیە لەبان کەسەیلیگ کە کارەیل هەڵخەڵەتانن ئەنجامدانە لە شمارەیگ دووکان بازرگانی لە ناحیەی کەنعان".
ئاشکرایکرد "هێزەیل ئەمنی دەسوەجی جویلەکردنە ئەرا شوین رویداوەگە، وە بەشداری دەوریەیل ناوەن پۆلیس کەنعان، فەوج فریاکەفتن دیالە دویەم، مەفرەزەی بەش هەواڵگێری کەنعان و پۆلیس فریاکەفتن، و چوار توومەتبارەگە دەسگیرکریان".
دیاریکرد "توومەتبارەیل بڕە پویل ساختەیگ وە بڕ 254 وەرەقە لە جویر 100 دۆلاری وەپیان بوی" وتیش " لە لێکۆڵینەوەیل دان وە بڵاوکردن پویل ساختە دانانە لە ناحیەی بەلەدروز ئەرا ناحیەی کەنعان بردنەی و توەنستنە 46 گەڵای 100 دۆلاری لە شمارەیگ دوکان خەرجبکەن".
وتیش "وەشیوەی یاسایی دەسنریاس وەبان بڕە پویلەگە، وەرد دەسناین وەبان ماشینیگ (هیوندای سۆناتا) کە وەپیان بویە" دووپاتکرد " توومەتبارەیل خریانە نوای دادوەر لێکۆڵەر کەنعان، کە بڕیار زیندانیکردنیان دا وەپای مادەی 281 یاسای سزادان، و وەرگردن رێکار یاسایی وەرانوەریان".