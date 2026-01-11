‏خوەیکوشتن گەنجیگ و دەسگیرکردن چوار توومەتبار بڵاوکردن پویل ساختە لە دیالە

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن گەنجیگ و دەسگیرکردن چوار توومەتبار بڵاوکردن پویل دۆلار ئەمریکی ساختە لە دیالە.

‏سەچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت "گەنجیگ لەداڵگبوی 1994 لەری هەڵواسین خوەی وە پەت خوەیکوشت لەناو ماڵیان لە ناحیەی کەنعان خوەرهەڵات شار بەعقوبە" وتیش " وەپای زانیاریسەرەتایەیل قەرزاری و گیچەڵ خێزانی وەرد ژنەگەی هووکار تێکچگن بار دەروینی و بویە و هیشتیە خوەی بکوشێد".

‏وتیش، "تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا، لێکۆڵینەوەی فەرمی لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکریا".

‏لە رویداو ئەمنیگ جیا، سەرچەوەی ترەک وە ئاژانسەگە راگەیان "زانیاری رەسیە لەبان کەسەیلیگ کە کارەیل هەڵخەڵەتانن ئەنجامدانە لە شمارەیگ دووکان بازرگانی لە ناحیەی کەنعان".

‏ئاشکرایکرد "هێزەیل ئەمنی دەسوەجی جویلەکردنە ئەرا شوین رویداوەگە، وە بەشداری دەوریەیل ناوەن پۆلیس کەنعان، فەوج فریاکەفتن دیالە دویەم، مەفرەزەی بەش هەواڵگێری کەنعان و پۆلیس فریاکەفتن، و چوار توومەتبارەگە دەسگیرکریان".

‏دیاریکرد "توومەتبارەیل بڕە پویل ساختەیگ وە بڕ 254 وەرەقە لە جویر 100 دۆلاری وەپیان بوی" وتیش " لە لێکۆڵینەوەیل دان وە بڵاوکردن پویل ساختە دانانە لە ناحیەی بەلەدروز ئەرا ناحیەی کەنعان بردنەی و توەنستنە 46 گەڵای 100 دۆلاری لە شمارەیگ دوکان خەرجبکەن".

‏وتیش "وەشیوەی یاسایی دەسنریاس وەبان بڕە پویلەگە، وەرد دەسناین وەبان ماشینیگ (هیوندای سۆناتا) کە وەپیان بویە" دووپاتکرد " توومەتبارەیل خریانە نوای دادوەر لێکۆڵەر کەنعان، کە بڕیار زیندانیکردنیان دا وەپای مادەی 281 یاسای سزادان، و وەرگردن رێکار یاسایی وەرانوەریان".

