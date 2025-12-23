‏خوەیکوشتن گەنجیگ لەناو ماڵ لە باکوور ناسڕیە

‏خوەیکوشتن گەنجیگ لەناو ماڵ لە باکوور ناسڕیە
2025-12-23T17:16:13+00:00

‏شەفەق نیوز ـ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای زیقار، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن گەنجیگ لەناو ماڵیان لە باکوور شار ناسڕیە ناوەن پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "گەنجیگ 18 ساڵان لەڕی هەڵواسین خوەی وە پەت خوەی خنکانیە لەناو ماڵیان لە قەزای غوراف لە باکوور شار ناسڕیە ناوەن پارێزگاگە".

‏وتیش، "لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی دەریخەن هووکار خوەیکوشتنەگە بار دەروینی گەنجەگە بویە" دیاریکرد "تەرمەگەی ئەرا تەواوکردن رێکارەل یاسایی کلکریاس ئەرا پزیشک دادوەری".

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon