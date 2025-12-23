خوەیکوشتن گەنجیگ لەناو ماڵ لە باکوور ناسڕیە
2025-12-23T17:16:13+00:00
شەفەق نیوز ـ زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای زیقار، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن گەنجیگ لەناو ماڵیان لە باکوور شار ناسڕیە ناوەن پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "گەنجیگ 18 ساڵان لەڕی هەڵواسین خوەی وە پەت خوەی خنکانیە لەناو ماڵیان لە قەزای غوراف لە باکوور شار ناسڕیە ناوەن پارێزگاگە".
وتیش، "لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی دەریخەن هووکار خوەیکوشتنەگە بار دەروینی گەنجەگە بویە" دیاریکرد "تەرمەگەی ئەرا تەواوکردن رێکارەل یاسایی کلکریاس ئەرا پزیشک دادوەری".