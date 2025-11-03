خوەیکوشتن گەنجیگ لەناو دوکان فرووشتن گووشت لە بەغداد

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە گەنجیگ لەناو دوکانیگ قەساوی لە باشوور بەغداد پایتەخت خوەی کوشتیە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ پولیس ئاگاداری وەرگرد لەبان تەرم گەنجیگ لەداڵگبوی ساڵ ٢٠٠٣ لەناو دوکان قەساوی کە شوین کارکردنیە لە ئاوای 10 لە ناحیەی وحدە باشوور بەغداد، وە پەتیگ لە قەی قەواسەی دوکانەگە خوەی داگەسە سێدارە.

وتیش: پولیس رەسیە شوین رویداوەگە و تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری برد، و لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کرد.