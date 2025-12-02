خوەیکوشتن گەنجیگ لە موسڵ و کوشیان کەسیگ لەناو ئوتێلیگ لە بەسرە

شەفق نيوز- نەینەوا/ بەسرە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کە گەنجیگ وە گولە لەناو ماڵەگەی خوەی لە ئاوای سیبایا سەروە ناحیەی رەبیعە خوەی کوشت.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجیگ لە تەمەن 22 ساڵان وە گولە گیانی لەدەسدا، و هەناێ پولیس رەسیە شوین رویداوەگە کەسوکارەیلی وتنە خوەی کوشتگە، و لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کریا.

سەرچەوەگە وتیش: پولیس تەرم گەنجەگە ئەرا پزشک دادوەری موسڵ برد ئەرا تەواوکردن ریکارەیل یاسایی

لە بەسرە، سەرچەوەیگ ئەمنی ترەک خەوەردا کە هیزەیل ئەمنی تاخڵەی ئوتێلیگ کەن لە مەیدان ئوم مەبروم لە ناوڕاس بەسرە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەوەیش لە شوین کوشیان کەسیگ وە چەقوو شەفەق ئمڕوو هات.