خوەیکوشتن فەرمانبەریگ حکومەتی وە گولە لە دیالە

خوەیکوشتن فەرمانبەریگ حکومەتی وە گولە لە دیالە
2025-09-17T11:08:43+00:00

شەفەق نيوز- ديالە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن فەرمانبەریگ لە شارەوانی وە گولە لە خوەرھەڵات شار بەعقووبە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: فەرمانبەریگ لە وەچاڵناین تەندروسی لە شارەوانی بەعقووبە لەداڵگبوی ساڵ 1979، وە گولەی کلاشینکۆف لە ناوچەی خوالدە سەروە ناحیەی کەنعان خوەرھەڵات شارەگە خوەی کوشت.

وتیش: تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا و لێکولینەوە لە رویداوەگە واز کریا، دیاری کرد کە هیمان مدووەیل خوەیکوشتنی نادیارە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon