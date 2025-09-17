خوەیکوشتن فەرمانبەریگ حکومەتی وە گولە لە دیالە
2025-09-17T11:08:43+00:00
شەفەق نيوز- ديالە
سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن فەرمانبەریگ لە شارەوانی وە گولە لە خوەرھەڵات شار بەعقووبە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: فەرمانبەریگ لە وەچاڵناین تەندروسی لە شارەوانی بەعقووبە لەداڵگبوی ساڵ 1979، وە گولەی کلاشینکۆف لە ناوچەی خوالدە سەروە ناحیەی کەنعان خوەرھەڵات شارەگە خوەی کوشت.
وتیش: تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا و لێکولینەوە لە رویداوەگە واز کریا، دیاری کرد کە هیمان مدووەیل خوەیکوشتنی نادیارە.