خوەیکوشتن ئەفسەریگ لە دەزگای ئەمنی عراق
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن ئەفسەریگ لە دەزگای هەواڵگێری عراق، لەری تەقەکردن لەخوەی.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ئەفسەریگ وە پلەی رائد لە دەزگای هەواڵگێری بەش ئۆپراسیۆنەیل، لەری تەقەکردن لەخوەی خوتیکوشت وە دەوانچەی تایوەت وە خوەی لەناو یەکیگ لە گەراجەیل ناوچەی ساڵحیە".
وتیش؛ "وەپای زانیاری سەرەتایەیل گیچەڵ خێزانی و دەروینی داشتیە".
لە ئەنبار سەرچەوەیگ خەوەردا لە، رزگارکردن دویەتیگ خنکیان لە ناو چەم فورات وەدەس ئەندامیگ ئەمنی لە قەزای قائم.
سەرچەوەگە وتیش؛ "دویەتەگە کەفتیەس وەناو چەم فورات، وەرجە ئەوەگ ئەندام ئەمنیەگە رزگاری بکەێد، و ئەرا چارەسەرکردن کلکریاس ئەرا خەستەخانە".