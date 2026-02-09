‏خوەیکوشتن ئەفسەریگ لە دەزگای ئەمنی عراق

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن ئەفسەریگ لە دەزگای هەواڵگێری عراق، لەری تەقەکردن لەخوەی.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ئەفسەریگ وە پلەی رائد لە دەزگای هەواڵگێری بەش ئۆپراسیۆنەیل، لەری تەقەکردن لەخوەی خوتیکوشت وە دەوانچەی تایوەت وە خوەی لەناو یەکیگ لە گەراجەیل ناوچەی ساڵحیە".

‏وتیش؛ "وەپای زانیاری سەرەتایەیل گیچەڵ خێزانی و دەروینی داشتیە".

‏لە ئەنبار سەرچەوەیگ خەوەردا لە، رزگارکردن دویەتیگ خنکیان لە ناو چەم فورات وەدەس ئەندامیگ ئەمنی لە قەزای قائم.

‏سەرچەوەگە وتیش؛ "دویەتەگە کەفتیەس وەناو چەم فورات، وەرجە ئەوەگ ئەندام ئەمنیەگە رزگاری بکەێد، و ئەرا چارەسەرکردن کلکریاس ئەرا خەستەخانە".

‏

‏