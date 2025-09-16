خوەیکوشتن سەربازیگ لەناو ناوچەی خەزرا لە بەغدا

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن سەربازیگ عراقی لەناو ناوچەی خەزرا لە بەغدای پایتەخت.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەندامیگ لە وەزارەت وەرگری، وەپلەی عەریف، وەگولەی کلاشینکۆف مەوقەی جیوەجیکردن ئەرکەگەی لەناو بارەگای وەڕیەوبەرایەتی هەواڵگری و ئاسایش لە ناوچەی خەزرا خوەی کوشت.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە هیزیگ ئەمنی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کرد، و تەرم قوربانیەگە ئەرا پزشک دادوەری برد.