خوەیکوشتن دوو ژن لە نەینەوا لە ماوەی چەن سەعاتیگ
شەفەق نیوز ـ نەینەوا
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە توومارکردن خوەیکوشتن دوو ژن لە دوو ناوچەی جیاواز لە پارێزگاگە، وە مدوو هووکارەیل خێزانی و دەروینی..
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ژنیگ خوەیکوشتیە لەری وەکارهاوردن مادەی ژەهر میش لەناو ماڵیان لە ناوچەی یارمجە لە خوەرهەڵات شار موسڵ، دەسوەجی بویەسە مدوو مردنی.
وتیش، ژنی ترەک لەری لە سێدارەداین خوەی لەناوماڵ گیان لەدەسداس لە ئاوای کبە سەر وە ناوچەی رەشدیە باکوور موسڵ، وتیش؛ مەفرەزەل پۆلیس ئاخڵەی شوین دوو رویداوەگە دانە و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردن.
دیاریکرد، وەپای نیشانەیل سەرەتایی هەردووگ رویداوەگە چوودەو ئەرا گیچەڵ خێزانی و دەروینی، هەردووگ تەرمەگە ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی کلکریان ئەرا پزیشک دادوەری.