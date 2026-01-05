‏خوەیکوشتن دوو ژن لە نەینەوا لە ماوەی چەن سەعاتیگ

شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە توومارکردن خوەیکوشتن دوو ژن لە دوو ناوچەی جیاواز لە پارێزگاگە، وە مدوو هووکارەیل خێزانی و دەروینی..

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ژنیگ خوەیکوشتیە لەری وەکارهاوردن مادەی ژەهر میش لەناو ماڵیان لە ناوچەی یارمجە لە خوەرهەڵات شار موسڵ، دەسوەجی بویەسە مدوو مردنی.

‏وتیش، ژنی ترەک لەری لە سێدارەداین خوەی لەناوماڵ گیان لەدەسداس لە ئاوای کبە سەر وە ناوچەی رەشدیە باکوور موسڵ، وتیش؛ مەفرەزەل پۆلیس ئاخڵەی شوین دوو رویداوەگە دانە و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردن.

‏دیاریکرد، وەپای نیشانەیل سەرەتایی هەردووگ رویداوەگە چوودەو ئەرا گیچەڵ خێزانی و دەروینی، هەردووگ تەرمەگە ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی کلکریان ئەرا پزیشک دادوەری.

