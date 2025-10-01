خوەیکوشتن دوو کەس لە باشوور عراق و گومان تاوانی لەبان یەکیگیان هەس

شەفەق نيوز- زیقار

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای زیقار، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە توومارکردن خوەیکوشتن دوو کەس لە باکوور و باشوور پارێزگاگە، یەکیگیان گومانی تاوانی لەبانی هەس.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجیگ لەناو تەمەن سی ساڵەر خاڵی خستە ناو چەم وەفا لە قەزای غەراف، کە دویای ئەوە تەرمەکەی نزیک ناحیەی فەزلیە پەیا کریا.

وتیش: ئەو گەنجە ماتوڕسکڵەگەی خوەی سزانیە و پەیامیگ ئەرا کەسوکاری نویساس، ئمجا خوەی کوشتگە.

سەرچەوەگە وتیش: گەنجیگ وەشیوەی نادیاریگ گیانی لەدەسدا لەناو ماڵ باوان ژنەی لە شار ناسریە، کە ژنەگەی وتیە گوایە وە چەک راوکردن خوەی کوشتیە، دویای دەمەقاڵیگ ناوەینیان.

دووپاتیش کرد کە لێکولینەوە نشان دەرد کە شویەگە کەفتیەسە وەر تاوان کوشتن، کە خەسویرانی خریانە لێکولینەوە.