‏خوەیکوشتن خوەنەواریگ لە پۆل "شەش سەرەتایی" لە دیالە‏

‏شەفەق نیوز - دیالە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەر دا لە خوەیکوشتن خوەنەواریگ پۆل شەش سەرەتایی لە ناو ماڵ خوەیان لە پارێزگای دیالە.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو خوەنەوارە کە تەمەنی لە ناوەین 12 تا 13 ساڵە، لە ناو ماڵ خوەیان لە ناحیەی خان بەنی سەعد لە باشوور خوەرئاوای پارێزگەگە خوەی هەڵواسیە و کوشتیە، دیاریکرد، هاتێ ڕووداوەگە لە ئەنجام گیچەڵ دەروینی بوود.

‏سەرچەوەگە وتیش کە لایەنە ئەمنییەیل لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە دەس وەپی کردنە ئەرا زانین هووکارەیل و وردەکارییەگە.

