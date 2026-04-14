خوەیکوشتن خوەنەواریگ لە پۆل "شەش سەرەتایی" لە دیالە
شەفەق نیوز - دیالە
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەر دا لە خوەیکوشتن خوەنەواریگ پۆل شەش سەرەتایی لە ناو ماڵ خوەیان لە پارێزگای دیالە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو خوەنەوارە کە تەمەنی لە ناوەین 12 تا 13 ساڵە، لە ناو ماڵ خوەیان لە ناحیەی خان بەنی سەعد لە باشوور خوەرئاوای پارێزگەگە خوەی هەڵواسیە و کوشتیە، دیاریکرد، هاتێ ڕووداوەگە لە ئەنجام گیچەڵ دەروینی بوود.
سەرچەوەگە وتیش کە لایەنە ئەمنییەیل لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە دەس وەپی کردنە ئەرا زانین هووکارەیل و وردەکارییەگە.