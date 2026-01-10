خوەیکوشتن خوەنەواریگ پۆل شەش ئامادەیی وە هەڵواسین خوەی لە زیقار
شەفەق نیوز ـ زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خوەردا گەنجیگ پۆل شەش ئامادەیی لەناوماڵ خوەیکوشت لە قەزای شەترە باکوور پارێزگای زیقار.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "گەنجیگ خوار بیس ساڵ لەری هەڵواسین خوەی وە پەت بەسیاگ قێ پەنجەرەی هۆڵ ماڵەگە خوەیکوشتیە" دیاریکرد "بیماری دەروینی داشتیە، و خوەنەوار پۆل شەش ئامادەیی بویە".
وتیش؛ "لایەنەیل پەیوەنیدار تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری بردنە ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی پێویست".
لەماوەی چەن ساڵ وەرین عراق بەرزەوبوین نیگەرانکەریگ خوەیکوشتن وەخوەی دی، وە تایوەت لەناوەین گەنج و خوەنەوارەیل، کە رەنگدانەوەی بار دەروینی و کۆمەڵایەتی بەدە.