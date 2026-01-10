‏خوەیکوشتن خوەنەواریگ پۆل شەش ئامادەیی وە هەڵواسین خوەی لە زیقار

‏شەفەق نیوز ـ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خوەردا گەنجیگ پۆل شەش ئامادەیی لەناوماڵ خوەیکوشت لە قەزای شەترە باکوور پارێزگای زیقار.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "گەنجیگ خوار بیس ساڵ لەری هەڵواسین خوەی وە پەت بەسیاگ قێ پەنجەرەی هۆڵ ماڵەگە خوەیکوشتیە" دیاریکرد "بیماری دەروینی داشتیە، و خوەنەوار پۆل شەش ئامادەیی بویە".

‏وتیش؛ "لایەنەیل پەیوەنیدار تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری بردنە ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی پێویست".

‏لەماوەی چەن ساڵ وەرین عراق بەرزەوبوین نیگەرانکەریگ خوەیکوشتن وەخوەی دی، وە تایوەت لەناوەین گەنج و خوەنەوارەیل، کە رەنگدانەوەی بار دەروینی و کۆمەڵایەتی بەدە.

