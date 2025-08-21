خوەیکوشتن کۆتایی وە ژیان ژنیگ و مناڵیگ تیارێد لە باشوور موسڵ

شەفەق نیوزــ نەینەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پۆلیس نەینەوا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن ژنیگ گەنج وە ئاگر و مردن مناڵەگەی وە ئاگرەگە لە باشوور شار موسڵ ناوەن پارێزگاگە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ژنیگ گەنج تەمەن 21 ساڵان ئمڕوو لەناو ماڵ خوەیان ئاگر لە گیان خوەی هیزدا لەناحیەی حەمام عەلیل باشوور موسڵ، وە وەکارهاوردن مادەی نەفت چەرمگ لە ئەنجام گیچەڵ خێزانی، و بویەسە دوو مردن دەسوەجی.

وتیش، تاقە مناڵە دوو ساڵەگەی گیان لەدەسدا، وە رێژەی 100 سزیاوێد، و و ئەرا خەستەخانەی جمهوری موسڵ/قاویش شزیان، کلکریاس باوجی لەوەر قویلی زەخمداریەگەی گیان لەدەسدا.