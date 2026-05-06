خوەیکوشتن بازرگانیگ سەوزە لە کەرکووک و زەخمداربوین خیزانیگ وە رویداویگ نزیک عفەک

شەفەق نیوز - کەرکووک / دیوانیە

خاوەن دوکانیگ فرووشتن سەوزە و میوە، لەناو دوکانەگەی لە بازاڕ حەویجە لە پارێزگای کەرکووک، خوەی کوشت، لە وەختیگ کە پەنج کەس لە یەک خیزان زەخمدار بوین وە رویداویگ هاتوچو لە نزیک قەزای عفەک لە پارێزگای دیوانیە، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە.

سەرچەوەیگ ئەمنی لە کەرکووک، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: خاوەن دوکانیگ فرووشتن سەوزە و میوە لەناو دوکانەگەی لە بازاڕ حەویجە خوەی هەڵوەسیە و خوەی کوشت، و دیاری کرد کە تا ئیسە مدووەیل رویداوەگە نادیارن.

وتیش: تەرمەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشکی دادوەری بریا، لە چەوەڕی تەواوکردن لێکۆڵینەوەیل ئەرا ئاشکراکردن وردەکارییەیل رویداوەگە.

لە دیوانیە، سەرچەوەیگ لە فەرمانگەی تەندروسی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پەنج کەس لە یەک خیزان زەخمدار بوین وە رویداویگ هاتوچو لە نزیک قەزای عفەک، کە بریان ئەرا فریاکەفتن ئەرا وەرگرتن چارەسەر، لە وەختیگ رەوش تەندروسییان وە جیگیر باس کریا.