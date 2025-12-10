خوەیکوشتن پیاییگ وە تەمەن لەناو مەزارگەیگ ئاینی لە خوەرئاوای دیالە
شەفەق نیوز ـ دیالە
سەڕچەوەیگ ئەمنی وەرپرس، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە خەیکوشتن پیایگ وە تەمەن وەگولە لەناو مەزارگەیگ ئاینی لە خوەرئاوای پارێزگای دیالە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، پیای وە تەمەنیگ خانەنشین دویەشەو چگەس وەناو مەزارگەی ئیمام "خدر" لەناوچەی مەنسوریە شەت نزیک ناحیەی "هبهب" لە خوەرئاوای دیالە، لەری چەک تایوەت وەخوەی کلاشینکۆف خوەیکوشتیە، وتیش؛ تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاسو لێکۆڵینەوە لەلی وازکریاس.
وەپای زانیاریەیل سەرەتایی قوربانیەگە بیماری دەروینی داشتیە وە مدوو گیچەڵ خێزانی وەرد کەسوکاری خوازیە خوەی بکوشێد