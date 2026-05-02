‏خوەیکوشتن پیایگ چل ساڵان وە لەسێدارەدان خوەی لە باکوور خوەرهەڵات دیالە

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا پیایگ چل ساڵان کۆتایی وە ژیان خوەی هاورد لەری هەڵواسین خوەی وە وەکارهاوردن قاویش چەرم لەناو ماڵ خوەی لە ناحیەی سەعدیە، لە باکوور خوەرهەڵات پارێزگای دیالە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، هێزەیل ئەمنی دەسوەجی رەسینە شوین رویداوەگە، تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکردنە تا رێکار یاسایی وەرانوەریان بگیرێدەوەر، و لێکۆڵینەوە لە چۊنیەتی رویداوەگە وازکریا.

‏سەرچەوەگە وتیش، وەپای زانیاری سەرەتایەیل ئەو کەسە بیماری دەروینی داشتگە لەو ماوەی کۆتاییە، و وەپای دان وەپیدانانەیل ئەرا لایەنەیل پەیوەنیدار تایوەت لە شوین رویداوەگە.

