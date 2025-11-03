خوەیکوشتن کابرایگ تەقە لە پولیس کرد دویای کیرهاوردنی لە میسان

2025-11-03T07:31:34+00:00

شەفەق نيوز- میسان 

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای میسان، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە توومەتباریگ تەقە لە ئەندامەیل پولیس فیدڕاڵی کرد، دویای گیرهاوردنی وەلایەن هیزەیل ئەمنی، خوەی کوشت.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئۆپراسیۆن گیرهاوردن ئەو توومەتبارە تا شەفەق ئمڕوو وەپی چگ، تا ئەوەنە توومەتبارەگە خوەی وەدەسەو نەیا و خوەی کوشت.

شەو یەکشەممە سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا لە زەخمداری چوار کەس، یەک مەدەنی و سێ پولیس، لە ئەنجام تەقەکردن لەلییان لە شار عمارە ناوەند پارێزگای میسان، وتیش: هیزەیل ئەمنی ەورگرد ناوچەگە گردن و لێکولینەوە لەو پەلامارە واز کردن.

