خوەیکوشتن کابرایگ تەقە لە پولیس کرد دویای کیرهاوردنی لە میسان

شەفەق نيوز- میسان

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای میسان، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە توومەتباریگ تەقە لە ئەندامەیل پولیس فیدڕاڵی کرد، دویای گیرهاوردنی وەلایەن هیزەیل ئەمنی، خوەی کوشت.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئۆپراسیۆن گیرهاوردن ئەو توومەتبارە تا شەفەق ئمڕوو وەپی چگ، تا ئەوەنە توومەتبارەگە خوەی وەدەسەو نەیا و خوەی کوشت.

شەو یەکشەممە سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا لە زەخمداری چوار کەس، یەک مەدەنی و سێ پولیس، لە ئەنجام تەقەکردن لەلییان لە شار عمارە ناوەند پارێزگای میسان، وتیش: هیزەیل ئەمنی ەورگرد ناوچەگە گردن و لێکولینەوە لەو پەلامارە واز کردن.