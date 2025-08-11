خوەڵوتووز لە چەن پارێزگایگ عراق و واران لە دیوانیە وارێد

شەفەق نيوز- سەڵاحەدین/ كەركوك/ دیوانیە

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی عراق، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان کە وینەیل مانگەیل دەسکرد نشان دەن کە شەپوولیگ خوەڵوتووز لە باشوور پارێزگای نەینەوا دویای نیمەڕو ئمڕوو دروس بوون، و وەرەو کەرکوک و هەولێر و چەن پارێزگایگ روی کەن، لە وەختیگ پارێزگای دیوانیە لە یەکیگ لە قەزایەیلی واران وەخوەی دی.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەزەنە کریەێد خوەڵوتووزەگە وەرەو کەرکوک و هەولێر و چەن ناوچەیگ لە ناوڕاس وڵات بچوود، وەتایبەت سەڵاحەدین و باکوور بەغداد، و شایەت ئەرا بابل و کەربەلا بڕەسێد وەگەرد داوەزیانیگ لە ئاست نووڕستن.

هەرلیوا، سەرچەوەیگ لە فەرمانگەی کەشناسی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: شایەت خوەڵوتووز کاریگەری زیاتر لەبان ناوچە وازەیل بیاشتوود، و ئاست نووڕستن بڕەسێدە نیمچە نەمان لە ریەیل دەیشتەکی، و لویتکەی کاریگەریی وەگەرد ساعەتەیل شەو بوود، تا کەمکەم شەفەق سوو نیەمینێد.

هەرلیوا، وەچەودیەیل لە پارێزگای دیوانیە خەوەردان کە واران لە ئاواییگ لە قەزای حەمزە شەرقی واریە.

وەچەودیەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: نمە وارانیگ لە قەزای حەمزە شەرقی لە ئاوای عەبتانیە لە پارێزگای دیوانیە واریە.

پارچە ڤیدیۆییگ کەفتە دەس ئاژانس شەفەق نیوز نشان ئەو وارانە دەێد لە ئاوای عەبتانیە.