‏خوەنیشاندان لە بەغدا و دیالە ئەرا داواکاری دامەزرانن و دیرکەفتن مووچە

‏شەق نیوز ـ بەغدا/ دیالە

‏دەیان دەرچگ لەناوچەی عەلاوی ناوڕاس بەغدای پایتەخت، ئمڕوو سێشەممە، خوەنیشاندانکردن ئەرا داواکردن کار و دامەزرانن وەبان میلاک هەمیشەیی لە دامودەزگایەیل دەوڵەت.

‏وەپای پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیو، خوەنیشاندەرەیل لافیتە و دروشمەیل هەڵگردبوین کە ریەو بیکاری رەدکردن دووپاتکردن کە ساڵەیل خوەنین و دەرچگن نەویەسە مدوو دەرفەت کار راسی ئەرایان، وە نەوین پیلان حکومەت ئەرا چارەسەرکردن دۆسیەی دەرچگەیل وەسفکردن.

‏هەمیش داوا لە حکومەت و لایەنەیل پەیوەنیدارکردن وە زویترین وەخت دەر دامەزرانن و دادپەروەری ئەرا دەرچگەیل وازبکەن، هەمیش هووشداریدان ئەگەر داواکاریان جیوەجی نەکەن ری تونتریگ گردنەوەر.

‏خوەنیشاندەرەیل وەرد بڵاوکردن ئەمنیگ لەو ناوچە وەڕیوەچی، و خوەنیشاندەرەیل دووپاتکردن وەردەوام تا داواکاریەیلیان جیوەجی کرێد.

‏لە دیالە، دەیان کراکار شارەوای ناحیەی بەنی سەعد بایکۆت کارکردن، نارەزایەتی نیشاندان لەبان دیرخەرجکردن مووچە، وەرد هەبوین بڕینەیل گەپیگ بی ئەوەگ بزانن هن چەیگە.

‏لەوەرانوەر، دەیان فەرمانبەر شارەوانی جەلەولا گردەوبوین نارەزایی نیشاندان لەبان بڕین و دیرکەفتن مووچە.

