خوەنیشاندان لە بەغدا و دیالە ئەرا داواکاری دامەزرانن و دیرکەفتن مووچە
شەق نیوز ـ بەغدا/ دیالە
دەیان دەرچگ لەناوچەی عەلاوی ناوڕاس بەغدای پایتەخت، ئمڕوو سێشەممە، خوەنیشاندانکردن ئەرا داواکردن کار و دامەزرانن وەبان میلاک هەمیشەیی لە دامودەزگایەیل دەوڵەت.
وەپای پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیو، خوەنیشاندەرەیل لافیتە و دروشمەیل هەڵگردبوین کە ریەو بیکاری رەدکردن دووپاتکردن کە ساڵەیل خوەنین و دەرچگن نەویەسە مدوو دەرفەت کار راسی ئەرایان، وە نەوین پیلان حکومەت ئەرا چارەسەرکردن دۆسیەی دەرچگەیل وەسفکردن.
هەمیش داوا لە حکومەت و لایەنەیل پەیوەنیدارکردن وە زویترین وەخت دەر دامەزرانن و دادپەروەری ئەرا دەرچگەیل وازبکەن، هەمیش هووشداریدان ئەگەر داواکاریان جیوەجی نەکەن ری تونتریگ گردنەوەر.
خوەنیشاندەرەیل وەرد بڵاوکردن ئەمنیگ لەو ناوچە وەڕیوەچی، و خوەنیشاندەرەیل دووپاتکردن وەردەوام تا داواکاریەیلیان جیوەجی کرێد.
لە دیالە، دەیان کراکار شارەوای ناحیەی بەنی سەعد بایکۆت کارکردن، نارەزایەتی نیشاندان لەبان دیرخەرجکردن مووچە، وەرد هەبوین بڕینەیل گەپیگ بی ئەوەگ بزانن هن چەیگە.
لەوەرانوەر، دەیان فەرمانبەر شارەوانی جەلەولا گردەوبوین نارەزایی نیشاندان لەبان بڕین و دیرکەفتن مووچە.