خوەینشاندان و بایکۆت لە دوو پارێزگای عراق لەوەر دیرکەفتن و بڕین لە مووچە

شەفەق نيوز- ديالە/ دیوانیە

هەرلە پارێزگای دیالە و دیوانیە، شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، خوەینشاندان فەرمانبەرەیل وەخوەیان دین، یەکەمیان لەبان دیرکەفتن مووچەیل، و دویەم لەبان بڕین پویل لە مووچەیلیان.

لە دیوانیە، فەرمانبەریل فەرمانگەیل داد لە پارێزگاگە بایکۆت دەوام فەرمی راگەیانن، وە ناڕەزایی لەبان دیرکەفتن مووچەیلیان، وەگورەی پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز.

لە دیالە، دەیان لە فەرمانبەرەیل شارەوانی قەزای خاڵس وسیانیگ ناڕەزایی رێکخستن لەبان بڕین پویل لە مووچەیلیان، ئەوەیش دویای ئاگادارکردنیان وە رینمایەیل بڕین 14‎%‎ لە مووچەیلیان، لەبان ئەوە کە خوەی مووچەیلیان کەمە.

وەگورەی پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز؛ ئی بڕیانە لە فەرمانبەرەیل شارەوانی یەکەم جار نییە لە دیالە، کە فەرمانگەیل پەروەردە و کشتوکاڵی و ئاو بڕیان بڕیگ لە مووچەیلیان راگەیانن لەوەی کەمی ئەو پویلە کە لە وەزارەت دارایی ئەرایان رەسیە.