خويکوشتن دوو عراقی وە لەسێدارەدان و دەوانچە

شەفەق نیوز – بەغدا

سەرچەوەیگ ئەمنی ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن دوو گەنج لە دوو رویداو جیا لە بەغدا و دەوروگەردی.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، گەنجیگ وە دەوانچە تەقە لە خوەی کردییە لە ناو مالەگەی لە ناوچەی هورییە لە بەغداد، دیاریکرد کەسوکاری خەوەردا گیچەل دەرونی داشتییە، ریکارەیل یاسایی وەلایەن لایەنەیل پەیونیدار گیریاسەوەر.

سەرچەوەگە وتیش: گەنجیگ ترەک لەداڵگبوی ساڵ٢٠٠٣ لە ری خوەهەڵواسین خوەی کوشتیە لە ناوچەی جومبلاتییە سەر وە قەزای مەحمودییە لە باشوور عراق، هێز ئمنییەیل لیکۆلینەو لە چۆنیەتی روداوەگە وازکردنە.