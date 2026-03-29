‏خنکيان مناڵیگ و کوشیان گەنجیگ لە ئەنجام مەرافەیگ لە زیقار

‏شەفەق نیوز- زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای زیقار لە باشوور عراق، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەر دا لە کوشیان گەنجیگ لە ئەنجام مەرافەیگ وە چەک سەرد لە ناوڕاس شار ناسریە، و هەمیش مناڵیگ لە ڕووداو خنکان لە قەزای غەراف لە باکوور پارێزگاگە گیان لەدەس دا.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "گەنجیگ لە ئەنجام مەرافەیگ لە ناوەین دو لایەن وە وەکارهاوروون چەقوو لە ناوچەی گەڕەک فیدا لە ناوڕاس شار ناسریە کە ناوەند پارێزگای زیقارە، کوشیا".

‏وتیش: "تاوانبارەیل ئەرا شوونیگ نادیار واینە، و لە هەمان وەخت هێزیگ ئەمنی دەورگەرد شوون رووداوەگە گردنە و تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کل کردن".

‏سەرچەوەگە دیاری کرد "مناڵیگ تەمەن دو ساڵ، لە ئەنجام رووداویگ خنکیان لە چەم 'ئال سەهلان' لە قەزای غەراف گیان لەدەس دا"، و دیاری کرد "تەرم مناڵەگە ئەرا پزیشک دادوەری کل کریاگە ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی".

