خنکیان 4 مناڵ برا و ئاموزا لە دیالە و سەڵاحەدین (ڤیدیۆ)
شەفەق نیوز ـ دیالە
سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە خنکیان دوو مناڵ مەوقەی بازیکردن لە نزیک چەم دیالە، باکوور خوەرهەڵات پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ـاژانس شەفەق نیوز خەوەردا "دوو مناڵ (ئاموزا) هەردووگیان لە داڵگبوی 2021ن یەکەم (ئیلیاس) و دویەم (ئادەم) لەناو چەم دیالە گیان لەدەسدان، مەوقەی بازیکردن لە نزیک ماڵیان لە کنار چەمەگ، لە ئاوای مەرجانە ناحیەی سەعدێە باکوور خوەرهەات پارێزگاگە.
وتیش، "پۆلیس دەریاوانی دەسکردیە وە ئۆپراسیۆنیگ مینەکردنیان "وەبی ئەوەی زانیاری زیاتر بوود.
لە سەڵاحەدین سەرچەوەیگ ناوخوەیی خەوەردا لە توومارکردن رویداو نقومبوین کارەساتبار دوو مناڵ برا خەڵک قەزای حەوێجە لە پرۆژە ئاو ئەلعەلەم.
ئاشکرایکزد ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز، دوو مناڵەگە مەوقەی نزیکەوبوین لە پرۆژەگە کەفتنەس وەناوی بویەسە مدوو خنکیانیا، وتیش؛یەکیگ لە مناڵەیل دوو ساڵانە براگەی هەفت ساڵانە".
دیاریکرد، تیمیگ وەرگیری شارستان و لایەنەیل پەیوەندار دەسکردنە وە ئۆپراسیۆنیگ مینەکردن و رزگارکردن، تا ئیرنگە ئۆپراسیۆۆن لە شوین رويداوەگە وەردەوامە".