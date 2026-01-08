‏خنکیان 4 مناڵ برا و ئاموزا لە دیالە و سەڵاحەدین (ڤیدیۆ)

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە خنکیان دوو مناڵ مەوقەی بازیکردن لە نزیک چەم دیالە، باکوور خوەرهەڵات پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ـاژانس شەفەق نیوز خەوەردا "دوو مناڵ (ئاموزا) هەردووگیان لە داڵگبوی 2021ن یەکەم (ئیلیاس) و دویەم (ئادەم) لەناو چەم دیالە گیان لەدەسدان، مەوقەی بازیکردن لە نزیک ماڵیان لە کنار چەمەگ، لە ئاوای مەرجانە ناحیەی سەعدێە باکوور خوەرهەات پارێزگاگە.

‏وتیش، "پۆلیس دەریاوانی دەسکردیە وە ئۆپراسیۆنیگ مینەکردنیان "وەبی ئەوەی زانیاری زیاتر بوود.

‏لە سەڵاحەدین سەرچەوەیگ ناوخوەیی خەوەردا لە توومارکردن رویداو نقومبوین کارەساتبار دوو مناڵ برا خەڵک قەزای حەوێجە لە پرۆژە ئاو ئەلعەلەم.

‏ئاشکرایکزد ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز، دوو مناڵەگە مەوقەی نزیکەوبوین لە پرۆژەگە کەفتنەس وەناوی بویەسە مدوو خنکیانیا، وتیش؛یەکیگ لە مناڵەیل دوو ساڵانە براگەی هەفت ساڵانە".

‏دیاریکرد، تیمیگ وەرگیری شارستان و لایەنەیل پەیوەندار دەسکردنە وە ئۆپراسیۆنیگ مینەکردن و رزگارکردن، تا ئیرنگە ئۆپراسیۆۆن لە شوین رويداوەگە وەردەوامە".

