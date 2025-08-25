خنکیان و تاسیان کۆتایی وە ژیان دوو گەنج لە نەینەوا تیارێد

شەفەق نیوز ــ نەینەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پۆلیس نەینەوا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان لە مردن دوو گەنج لە دوو رویداو جیا یەکیگان وە خنکیان لەباکوور خوەرئاوای موسل و یەکیگیش وە تاسیان لەناو ماڵ لە خوەرهەڵات شارەگە.

سەرچەوەگە وتیش، "گەنجەگە مەوقەی مەلەوانیکردن لەناحیەی زمار باکوور خوەرئاوای موسڵ خنکیاس و تەرمەگە دراوریا و رادەس پزیشک دادوەری کریا".

لە رویداو ترەک، وەپای سەرچەوەگە، لە کویچەی خەزرا خوەرهەڵات موسڵ، پیاییگ لە ئەنجام تاسیان وە مرویژە کوش مەوقەی کارکردن لەناو ماڵ گیان لەدەسداس، تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری بریا، دووپاتکرد پۆلیس لێکوڵینەوە لە دوو رویداوەگە وازکردیە ئەرا زانستن چۆنیەتی رویداوەگە.