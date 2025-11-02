خنکیان سێ برا مەوقەی مەلەوانیکردن لە بەسرە
2025-11-02T15:12:08+00:00
شەفەق نيوز – بەسرە
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە خنکیان سێ برا مەوقەی مەلەوانیکردن لە چەم بەسمایە باکوور پارێزگای بەسرە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: سێ برا مەوقەی مەلەوانیکردن لەناو چەم بەسمایە وە خنکیان گیانیان لەدەسدان، لە قەزای هارسە باکوور پارێزگای بەسرە.
دیاری کرد کە ئەو سێ برا لە مەلەوانیکردن لەناو چەمەگە خنکیان و لەناو چەمەگە دراوریان، وتیش: ئەرا خەسەخانەی فەیحا بریان وەلێ لەناو ری گیانیان لەدەسدان.