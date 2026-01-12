‏پەکخستن دەوام فەرمی رووژ پەنجشەممەی ئایندە لە بەغدا و کەربەلا

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ئەنجومەن وەزیرەیل عراق، بڕیاردا رووژ پەنجشەممەی ئایندە 15 کانون دویەم 2026 لە وەزارەت و دامودەزگایەیل حکومی پشوو بوود تەنیا لە بەغدای پایتەخت، هاوکات وەرد یاد کووچ دویایی ئیمام موسسای کازم.

‏وەپای بەیاننامەی نویسینگەی راگەیانن ئەنجومەنەگە، بڕیارە پاڵپشتە وە برگەیل ماددەی (٣/ یەکەم) لە یاسای پشووە فەرمییەیل شمارە (١٢ی ساڵ ٢٠٢٤).

‏لە هەمان وەخت، قاسم عەلی یەساری، سەرۆک ئەنجومەن پارێزگای کەربەلا، پشووی فەرمی لە گشت پارێزگاگە ئەرا هەمان رووژ (پەنجشەمە ١٥ی کانوون دویەم) راگەیان، وە ئەو مەرج فەمانگەی خزمەتگوزاری و ئەمنیەیل نەگردەو.

‏دەیان هەزار زیارەتکار شیعە مەزهەب رووژ بیس و پەنج مانگ رەجەب گشت سڵ کووچییگ یاد مردن ئیمام موسای کازم کەن، کەهەفتەمین ئیمام شیعەس و مەراسیم ئاینی ئەنجامدەن لەناوچە جیاوازەیل بەغدای پایتەخت.

‏

‏