پەکخستن دەوام فەرمی رووژ پەنجشەممەی ئایندە لە بەغدا و کەربەلا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
ئەنجومەن وەزیرەیل عراق، بڕیاردا رووژ پەنجشەممەی ئایندە 15 کانون دویەم 2026 لە وەزارەت و دامودەزگایەیل حکومی پشوو بوود تەنیا لە بەغدای پایتەخت، هاوکات وەرد یاد کووچ دویایی ئیمام موسسای کازم.
وەپای بەیاننامەی نویسینگەی راگەیانن ئەنجومەنەگە، بڕیارە پاڵپشتە وە برگەیل ماددەی (٣/ یەکەم) لە یاسای پشووە فەرمییەیل شمارە (١٢ی ساڵ ٢٠٢٤).
لە هەمان وەخت، قاسم عەلی یەساری، سەرۆک ئەنجومەن پارێزگای کەربەلا، پشووی فەرمی لە گشت پارێزگاگە ئەرا هەمان رووژ (پەنجشەمە ١٥ی کانوون دویەم) راگەیان، وە ئەو مەرج فەمانگەی خزمەتگوزاری و ئەمنیەیل نەگردەو.
دەیان هەزار زیارەتکار شیعە مەزهەب رووژ بیس و پەنج مانگ رەجەب گشت سڵ کووچییگ یاد مردن ئیمام موسای کازم کەن، کەهەفتەمین ئیمام شیعەس و مەراسیم ئاینی ئەنجامدەن لەناوچە جیاوازەیل بەغدای پایتەخت.