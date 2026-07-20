خاپوورکردن 6 میوانخانەی "داعش" و دەسگیرکردن توومەتباریگ وە "بەعس" لە کەرکووک و ئەنبار

شەفەق نیوز - کەرکووک - ئەنبار

فەرماندەیی ئۆپراسیۆنە هاوبەشەیل، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان لە خاپوورکردن شەش میوانخانە ئەرا ریخریای "داعش" لە ناوچەی دووڵ زغەیتون لە پارێزگای کەرکووک، لە وەختیگ حەشد شەعبی راگەیان لە دەسگیرکردن توومەتباریگ وەپای یاسای قەیەغەکردن پارت بەعس هەڵوەشیاگ لە پارێزگای ئەنبار.

شانەی راگەیانن ئەمنی، لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت کە هیزیگ ئاسمانی لە هیزە تایبەتەیل ئۆپراسیۆنەیل ئەمنی جیوەجی کردن وەپشت بەسانن وە زانیارییەیل هەواڵگری هویرد کە دەزگای هەواڵگری نیشتمانی عراقی و دەزگای دژە تیرۆر دابینی کردنە، و وە سەرپەرشتی شانەی ئامانجگردن لە فەرماندەیی ئۆپراسیۆنە هاوبەشەیل.

دیاری کرد کە ئۆپراسیۆنەگە بۊە مدوو دیاریکردن شەش مۆڵگە ئەرا ریخریای "داعش" لە ناوچەی دووڵ زغەیتون لەناو کەرت فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل کەرکووک، کە فڕۆکەوانی سوپا وە گورزەیل ئاسمانی چارەسەری کرد، وەرجە ئەوەگ هیزە تایبەتەیل دەس بکەن وە مینەکردن شۊنەگە و تەقانن ئەوەگ لە دیوەخانەیل مەنیە، و دووپات کرد کە ئەرکەگە هێمان وەردەوامە ئەرا ماڵین ناوچەگە و پاکەوکردنی.

لە ئەنبار، حەشد شەعبی راگەیان کە هیزیگ هاوبەش لە هەواڵگری لیوای بیس و هەفتەم/فەوج یەکەم ئەرا ئەرکە تایبەتەیل، وە هەماهەنگی وەگەرد جیگری هەواڵگری و زانیارییەیل لە دەسەگە، دەسگیر توومەتباریگ کردن وەپای یاسای قەیەغەکردن حزب بەعس هەڵوەشیاگ، لە ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی کە لە ناوچەی حەلابسە سەر وە قەزای گورمە لە خوەرەڵات پارێزگاگە جیوەجی کریا.

حەشد، لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز، دیاری کرد کە ئۆپراسیۆنەگە وەپشت بەسانن وە زانیارییەیل هەواڵگری هویرد جیوەجی کریا، و بۊە مدوو دەسگیرکردن توومەتبارەگە و جیوەجیکردن رێکارە یاساییەیل وەرانوەری وەپای بنەما پەسەنکریاگەیل.