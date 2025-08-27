خاوەن دوکانەیل بازاڕ مرێدی تەقە لە هیزەیل ئەمنی کەن مەوقەی لاوردن بازاڕەگە.. ڤیدیۆ

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا کە مەوقەی لاوردن بازاڕ مرێدی لە بەغداد تەقە کریاس.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: بەشیک لە خاوەن دوکانەیل لە بازاڕ مرێدی تەقە لە هیزەیل ئەمنی کردن مەوقەی لاوردن بازاڕەگە.

وتیش: تەقەکردن لەناو بازاڕەگە لەناوەین هیزەیل ئەمنی و خاوەن دوکانەیل لەناو بازاڕەگە بوی، و دیاری کرد کە تەقەکەرەیل دەسگیر کریان وەبی زەخمداربوین کەسیگ.

ئامێرەیل ئەمیندارێتی بەغدا، رووژ یەکشەممە، دەسکردن وە لاوردن بازاڕ مرێدی لە شار سەدر خوەرھەڵات بەغداد، ئەوەیش لەناو هەڵمەتیگ وەردەوام ئەرا لاوردن زیایچگەیل لەناو بازاڕەیل میللەتی و رێکخستن جادەیل.

لاوردن ئی بازاڕە لە هەڵمەت فراوانکردن و دروسکردن شوینەیل گشتی تیەێد، و دووارە رێکخستن بازاڕەیل وەشیوەیگ خزمەت خەڵک شارەگە بکەێد، وەگەرد نووڕستنیگ ئەرا پەیاکردن جیگرەیلیگ ئەرا هاوڵاتییە زەردمەنەیل.

وەگەرد دەسکردن وە لاوردنی، شوین بازاڕەگە بڕیاردەو، وەگەرد چەودیاریکردن ئەمیندارێتی بەغدا ئەرا کارەگە، و هەڵگردن چشتەیل ئەو ناوە وەگورەی ریکارەیل باو.

بازاڕ مرێدی لە هەفتایەیل سەدەی گوزەشتە دروس کریا، و وەناو "حاجی مرێدی لامی " نریا، کە خاوەن یەکەمین دوکان بویە لە ناوچە.

وە درویژایی دەیان ساڵ، ئەو بازاڕە بویە یەکیگ لە ناودیارترین بازاڕەیل میللەتی لە بەغدای پایتەخت، کە مەردمەگە بڕەیل فراوان و هەمەڕەنگ لە چشتەیل فرووشن، هەر لە پڕتاڵ و دڵنگ تا ئامێرەی ماڵی و ناوماڵە و کەرەستە و خوەراک و چشتەیلیگ ترەک، وە نرخەیل هەرزان.

کەسەیل فرەیگ پشت وە بەسن ئەرا دراوردن تیکەنان رووژانەیان، کە هیشت لاوردن بازاڕەگە چەودیاریکردنیگ ئەرا لایەنەیل کۆمەڵایەتی و پەیاکردن جیگرەیلیگ بخوازێد ئەرا چینە زەرەدمەنەیل.