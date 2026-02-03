خانەنشینەیل عراق بیزار بوینە لە دیرکەفتن مووچەیلیان

شەفەق نيوز- بەغداد

بریگ لە خانەنشینەیل، ئمڕوو سێشەممە، داوا لە ئەندامەیل ئەنجومەن نویەنەرەیل مردن میوانداری وەرپرسەیل لە دیرکەفتن مووچەیل بکەنڕ وەتایبەت بانکەیل حکومەتی وە دیاریکریایی وەڕیەوبەرەیل بانک رەشید و رافیدەین.

خانەنشینەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: کەمی کاش وەردەس وەگەرد لاوازی گەشەپیدان بانکی، و نەهاوردن تەکنیکەیل نوو و چگن وەگەرد تەکنەلۆژیا، وەشیوەی گەورەیگ دەس لە زیایکردن قەیرانەیل کرد، بیجگە ناوین پلانەیل ستراتیژی لە کاروبار بانکی.

وتنیش: نووەوکردن سیستەمەیل بانکی و پشتبەسین وە ئامرازەیل ئەلیکترۆنی نوو، داهاتەیل زیایەو کەێد و گەنجینەی دەوڵەت دەوڵەمەن کەێد و خزمەتگوزاری ئەرا هاوڵاتیەیل خاسەو کەێد.

خانەنشینەیل هەمیش داوا لە لایەنەیل پەیوەندیدار کردن ریکارەیل زویوەزوی جیوەجی بکەن ئەرا چارەسەرکردن قەیرانەگە و مسۆگەرکردن رێککەفتن مووچەیل، لەوەر ئەو کاریگەرییە مە لەبان رەوشەیل ژیانگوزەرانی چین فراوانیگ لە مەردم دیرێد.

وەرجەیە، وەزارەت دارایی داوا لە بانکەیل حکومەتی کرد لە رووژەیل جمعە و شەممە دەوام بکەن تا پاڵپشتی سپۆنسەرکردن و زویکردن خەرج مووچەیل بکەن، وەلێ ئی گامە وەجی نەهات لەوەڕ وەردەوامی کەمی کاش.