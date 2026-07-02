خامەیل بەسرە زیاتر لە ۱٪ داوەزیان، وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت جەهانی
شەفەق نیوز - وەدویاچگن
نرخ نەفت عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە داوەزیا، جویر خام بەسرەی قورس رەسیە 62.32 دۆلار ئەا هەر بەرمیلیگ، ئەوەیش وە داوەزیان 0.66 دۆلار یا 1.05٪، و خام بەسرەی ناوەڕاس رەسیە 64.42 دۆلار ئەا هەر بەرمیلیگ، وە داوەزیان 0.66 دۆلار یا1.01٪.
یەیش هاوکات بوی وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهانی، چوین خام برێنت داوەزیا ئەرا 70.82 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، وە زەرەد 0.75 دۆلار یا 1.05٪، و خام تەکساسی ناوەڕاس داوەزیان ئەرا 67.78 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، وە داوەزیان 0.79 دۆلار یا 1.15٪.
و لە ئاست عەرەبی، خام سووک عەرەبی سعودی داوەزیا ئەرا 78.42 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە رێژەی 0.57٪، و تێکڵا خام کوەیتی داوەزیان ئەرا 79.44 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە زەرەد 4.96٪.
لە وە رانوەر، نرخ خام داسی ئیماراتی بەرزەو بوی ئەرا 68.64 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە زیادبوین 2.62٪، هەرچەن خام هشکی قەتەرییش رەسیە ئەرا 68.34 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە رێژەی 2.63٪.
هەمیش ئۆپێک داوەزیان ئەرا 77.37 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە داوەزیان 3.60٪، لە وەختیگ خام عومان لە بۆرسەی وزەی دوبەی بەرزەو بوی ئەرا 68.56 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، و دەسکەفت 6.76٪ وە دەس هاورد.