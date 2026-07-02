‏خامەیل بەسرە زیاتر لە ۱٪ داوەزیان، وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت جەهانی

‏شەفەق نیوز - وەدویاچگن

‏نرخ نەفت عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە داوەزیا، جویر خام بەسرەی قورس رەسیە 62.32 دۆلار ئەا هەر بەرمیلیگ، ئەوەیش وە داوەزیان 0.66 دۆلار یا 1.05٪، و خام بەسرەی ناوەڕاس رەسیە 64.42 دۆلار ئەا هەر بەرمیلیگ، وە داوەزیان 0.66 دۆلار یا1.01٪.

‏یەیش هاوکات بوی وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهانی، چوین خام برێنت داوەزیا ئەرا 70.82 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، وە زەرەد 0.75 دۆلار یا 1.05٪، و خام تەکساسی ناوەڕاس داوەزیان ئەرا 67.78 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، وە داوەزیان 0.79 دۆلار یا 1.15٪.

‏و لە ئاست عەرەبی، خام سووک عەرەبی سعودی داوەزیا ئەرا 78.42 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە رێژەی 0.57٪، و تێکڵا خام کوەیتی داوەزیان ئەرا 79.44 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە زەرەد 4.96٪.

‏لە وە رانوەر، نرخ خام داسی ئیماراتی بەرزەو بوی ئەرا 68.64 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە زیادبوین 2.62٪، هەرچەن خام هشکی قەتەرییش رەسیە ئەرا 68.34 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە رێژەی 2.63٪.

‏هەمیش ئۆپێک داوەزیان ئەرا 77.37 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە داوەزیان 3.60٪، لە وەختیگ خام عومان لە بۆرسەی وزەی دوبەی بەرزەو بوی ئەرا 68.56 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، و دەسکەفت 6.76٪ وە دەس هاورد.