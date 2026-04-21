‏خام بەسڕە وە بڕ ٢٪ داوەزی و لە ١١٥ دۆلار جێگیر بوی لەناوەین چەوەڕێکردن وڵاتەل ئەرا دانوسەنین واشنتۆن و تەهران

‏خام بەسڕە وە بڕ ٢٪ داوەزی و لە ١١٥ دۆلار جێگیر بوی لەناوەین چەوەڕێکردن وڵاتەل ئەرا دانوسەنین واشنتۆن و تەهران
2026-04-21T09:06:56+00:00

‏شەفەق نيوز- بەغداد 

‏نرخ نەفت عراق، ئمڕوو سێشەممە، داوەزین وە بڕ زیاتر لە 2٪ توومار کرد، یەیش وە وەخت وەگەرد داوەزیان نرخەەیل وزە لە بازارەیل جەهان.

‏وەپای داتای بازار، خام سەنگین بەسرە  2.96 دۆلار لە نرخەگەی لە دەس دا، رەسیە 113.63 دۆلار ئەڕا هەر بەرمیلیگ، لە هەمان وەخت خام بەسرەی ناوڕاس وە رێژەی 2.49٪ داوەزی و رەسیە 115.73 دۆلار ئەڕا هەر بەرمیلیگ.

‏نرخ نەفت، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە داوەزیا و پاشەکشە کردن لەو دەسکەفتەیلە کە لە دانیشتن وەرین وەدەس هاتوین، لەناو چەوەڕوانیەیل ئەرا ئەنجامداین دانوسەنین ئاشتی لە ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران لە ئێ هەفتە، کە ری دەێد ئەڕا کلکردن بڕ زیاتریگ نەفت لە ناوچەی سەرەکیی بەرهەمهاوردن لە خوەرهەڵات ناوڕاس.

كوردى
كوردى
