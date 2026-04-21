خام بەسڕە وە بڕ ٢٪ داوەزی و لە ١١٥ دۆلار جێگیر بوی لەناوەین چەوەڕێکردن وڵاتەل ئەرا دانوسەنین واشنتۆن و تەهران
شەفەق نيوز- بەغداد
نرخ نەفت عراق، ئمڕوو سێشەممە، داوەزین وە بڕ زیاتر لە 2٪ توومار کرد، یەیش وە وەخت وەگەرد داوەزیان نرخەەیل وزە لە بازارەیل جەهان.
وەپای داتای بازار، خام سەنگین بەسرە 2.96 دۆلار لە نرخەگەی لە دەس دا، رەسیە 113.63 دۆلار ئەڕا هەر بەرمیلیگ، لە هەمان وەخت خام بەسرەی ناوڕاس وە رێژەی 2.49٪ داوەزی و رەسیە 115.73 دۆلار ئەڕا هەر بەرمیلیگ.
نرخ نەفت، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە داوەزیا و پاشەکشە کردن لەو دەسکەفتەیلە کە لە دانیشتن وەرین وەدەس هاتوین، لەناو چەوەڕوانیەیل ئەرا ئەنجامداین دانوسەنین ئاشتی لە ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران لە ئێ هەفتە، کە ری دەێد ئەڕا کلکردن بڕ زیاتریگ نەفت لە ناوچەی سەرەکیی بەرهەمهاوردن لە خوەرهەڵات ناوڕاس.