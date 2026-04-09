‏خام بەسرە 10 دۆلار داوەزیا وەگەرد ناجیگیری نرخ نەفت

‏شەفەق نیوز- بەسرە

‏نرخەیل خام بەسرە "قورس و ناوڕاس" ، ئمڕوو پەنجشەممە، وە زیاتر لە 8٪ داوەزی، هاوکات وەگەرد ناجیگیری نرخ نەوت لە جهان و ناو گرژییەیل ناوەن ئەمریکا و ئیران و سستیی ئاگربەست.

‏خام قورس بەسرە داوەزینیگ وە بڕ 10.96 دۆلار توومار کرد، وە رێژی 8.88٪، رەسیە 112.44 دۆلار ئەڕا هەر بەرمیلیگ، هەر وەو جوورە خام ناوڕاس بەسرەش وە بڕ 10.96 دۆلار داوەزی وە رێژەی 8.73٪ تا رەسیە 114.54 دۆلار ئەڕا هەر بەرمیلیگ.

‏لە ماوەی دوو رووژ گوزەشتە، خام قورس بەسرە بەرزەوبوینیگ وە بڕ 14.96 دۆلار توومار کرد وە بڕ 13.83٪ ، و رەسییە 123.11 دۆلار ئەڕا هەر بەرمیلیگ، خام ناوڕاس بەسرەش هەر وە بڕ 14.96 دۆلار و وە ریژەی 13.57٪ بەرزەوبوینیگ تر توومار کرد و رەسییە 125.21 دۆلار.

‏حالەت ناجیگیری نرخ نەفت لەماوەی ئێ هەفتە وەردەوام بوی وەرد زیایبوین گرژیەیل ناوەین ئەمریکا وئیران، هاوکات وەرد رێکەفتن وسانن جەنگ و وازکردن گەروو هورمز لناوەین لاوازی ئاگربەست، تا ئیسە جی نیگەرانیە ئەرا وسانن دابینکردن نەفتیەیل.

‏

‏